Le cabinet de procuration Glass Lewis se joint à l'ISS pour appeler à voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de M. Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet d'experts Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Tesla TSLA.O de voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé pour le directeur général Elon Musk, quelques jours après qu'ISS a également exhorté les investisseurs à rejeter ce qui pourrait être le plan de rémunération le plus important jamais accordé à un chef d'entreprise.

La recommandation de Glass Lewis ajoute une pression supplémentaire sur le conseil d'administration de Tesla, à l'approche d'une assemblée des actionnaires très surveillée le 6 novembre, et renouvelle l'examen de la rémunération de Musk après qu'un tribunal du Delaware a annulé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars.

"Glass Lewis a suivi ISS et a émis une autre recommandation erronée qui, une fois de plus, ne tient pas compte de l'objectif fondamental des sociétés publiques et de ceux qu'elles servent: les actionnaires", a déclaré Tesla dans un message sur X.

Glass Lewis a déclaré que la dilution potentielle pour les actionnaires et d'autres conditions du plan de rémunération proposé "justifient une préoccupation importante"

L'année dernière, les deux sociétés de conseil en matière de procurations avaient également exhorté les actionnaires à rejeter le plan de rémunération, le qualifiant d'excessif.