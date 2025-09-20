Le cabinet de conseil Andersen révèle une hausse de plus de 12 % de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil

Le groupe Andersen a enregistré une hausse de 12,4 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, a indiqué vendredi la société de services professionnels dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à une rare cotation en bourse d'une société de conseil.

Les nouvelles cotations ont gagné en attrait grâce au dynamisme des marchés boursiers et à la solidité des bénéfices des entreprises, qui aident les investisseurs à naviguer dans un environnement macroéconomique toujours incertain.

La startup BitGo, spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies, et la société Navan, spécialisée dans la gestion des voyages d'affaires et des dépenses, ont également déposé des documents d'introduction en bourse vendredi, cherchant à s'introduire en bourse à New York.

Andersen, qui a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse à New York en avril, tire ses origines de Wealth & Tax Advisory Services, fondée en 2002 par 23 anciens associés d'Arthur Andersen.

Arthur Andersen, qui faisait partie des cinq grands cabinets comptables, s'est effondré à la suite du scandale Enron, laissant Deloitte, PwC, EY et KPMG comme les quatre grands survivants.

Une éventuelle cotation de la société marquerait une émergence notable de l'héritage d'Arthur Andersen, en la positionnant comme l'un des rares cabinets de conseil et de fiscalité cotés en bourse aux États-Unis.

"Le profil des introductions en bourse aux États-Unis s'est considérablement élargi au cours des dernières semaines, avec une forte demande des investisseurs pour des opérations respectives dans tous les secteurs", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

La société basée à San Francisco, qui s'est rebaptisée Andersen en 2014 après avoir acquis les droits du nom, offre des services de conseil en matière de fiscalité, d'évaluation, de finance et d'autres services connexes aux particuliers et aux entreprises.

La société a enregistré une perte de 45,4 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 384,1 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 46,9 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 341,6 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

Morgan Stanley et UBS sont les principaux souscripteurs de l'offre. Andersen prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "ANDG".