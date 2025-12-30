Le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb recrute Alsheimer pour sa pratique en matière d'activisme

Le cabinet d'avocats international Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a recruté un vétéran du secteur pour diriger sa pratique de défense de l'activisme actionnarial, alors que de plus en plus de cabinets d'avocats se dotent de capacités pour protéger leurs clients face aux agitateurs d'entreprises.

Sebastian Alsheimer rejoint Cleary en tant qu'associé en provenance de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, où il était également associé, ont indiqué deux sources au fait de la situation. Il sera basé à New York et entrera en fonction en janvier.

Cleary et Alsheimer n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Chez Cleary, Alsheimer conseillera les entreprises clientes du cabinet, notamment 3M MMM.N , Honeywell HON.O et BlackRock

BLK.N , sur la manière de s'engager avec les investisseurs activistes, l'engagement des actionnaires et la défense de l'activisme étant devenus des activités de plus en plus importantes pour les cabinets d'avocats et les banques.

En recrutant Alsheimer, Cleary s'adjoint un associé qui a représenté des entreprises aux prises avec des agitateurs et qui a travaillé avec des investisseurs activistes planifiant des campagnes d'entreprise.

Il a passé trois ans chez Wilson Sonsini à défendre des clients tels que la société de conception de logiciels Autodesk

ADSK.O et la société de logiciels financiers BlackLine BL.O contre Starboard Value et d'autres.

Auparavant, en tant qu'associé chez Olshan Frome Wolosky, un cabinet qui représente traditionnellement des fonds spéculatifs, il a travaillé avec d'éminents activistes comme Elliott Investment Management et Starboard.

Cleary est le dernier cabinet d'avocats de premier plan à renforcer ses capacités à contrer les investisseurs qui réclament des changements, allant du renouvellement des conseils d'administration à la vente d'entreprises.

Au début de l'année, Sullivan & Cromwell a recruté deux associés de Vinson & Elkins; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison a recruté des associés de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz; et White & Case a recruté des associés de Cadwalader, Wickersham & Taft.

Simpson Thacher & Bartlett a récemment recruté un ancien responsable du conseil aux actionnaires pour les Amériques chez Barclays Capital.

Alsheimer fait partie d'un petit groupe d'avocats spécialisés dans la défense de l'activisme, qui comprend Kai Liekefett de Sidley Austin, Shaun Mathew de Kirkland & Ellis et Lawrence Elbaum de Sullivan & Cromwell.

Alsheimer est diplômé de Harvard, Oxford, Columbia et Yale.