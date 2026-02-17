Le cabinet d'avocats affirme que le conseil d'administration de la société de minage de cryptomonnaies a mené une campagne de "terre brûlée" pour bloquer des honoraires d'avocat

Le cabinet d'avocats américain Lehotsky Keller Cohn a intenté un procès à un comité du conseil d'administration de la société de minage de cryptomonnaies Rhodium Enterprises et à un groupe d'investisseurs, les accusant d'avoir interféré avec des frais juridiques de 11 millions de dollars et d'avoir attaqué la réputation du cabinet dans le contexte de la faillite de Rhodium. Lehotsky Keller a déposé la plainte au tribunal des faillites de Houston vendredi, alléguant qu'un comité spécial du conseil d'administration et des investisseurs ont orchestré un effort de "terre brûlée" pour retarder et réduire le paiement d'un honoraire de succès que le cabinet a dit avoir gagné en aidant Rhodium à atteindre un règlement de 185 millions de dollars l'année dernière avec Whinstone, une unité de la société de minage de cryptomonnaies Riot Platforms RIOT.O .

Lehotsky Keller, un petit cabinet texan fondé en 2021 par deux anciens assistants juridiques de la Cour suprême des États-Unis, avait représenté Rhodium avant qu'elle ne se mette sous la protection de la loi sur les faillites en 2024. Le cabinet a ensuite été retenu dans le cadre de la faillite en tant que conseiller juridique spécial de Rhodium. Dans son action en justice, Lehotsky Keller affirme que le comité spécial du conseil d'administration de Rhodium, qui a été mis en place pour diriger la société à travers la faillite, a refusé de négocier avec le cabinet d'avocats sur la taille de sa participation dans le règlement Whinstone, et a plutôt entrepris d'entraver les honoraires. Lehotsky Keller a déclaré dans le procès qu'il avait subi un préjudice "grave" et qu'il avait dépensé plus de 1,5 million de dollars en frais et dépenses "pour se défendre contre les attaques infondées des défendeurs et récupérer ses honoraires de succès." Le cabinet d'avocats s'est refusé à tout commentaire. Rhodium, un avocat du comité spécial et un avocat du groupe d'investisseurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Lehotsky Keller affirme que le comité spécial a refusé de partager des informations, qu'il a ignoré l'obligation de négocier de bonne foi les frais de règlement de Whinstone et qu'il a accusé publiquement Lehotsky Keller d'avoir manqué à ses obligations envers ses clients et d'avoir commis des fautes professionnelles.

Le comité spécial a accusé le cabinet d'avoir abusivement essayé d'obtenir ses honoraires avant que la répartition du règlement Whinstone n'ait été déterminée, selon le procès. Lehotsky Keller a nié tout acte répréhensible et a déclaré dans des documents judiciaires que les accusations portées contre le cabinet avaient été retirées par la suite.

En décembre dernier, un juge a approuvé les honoraires de Lehotsky Keller. Le comité spécial et le groupe d'investisseurs ont fait appel de cette décision.

