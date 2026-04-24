Le CA trimestriel de Cegedim plombé par les activités Cloud & Support
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:20
Parmi ses autres activités, et toujours en organique, le groupe revendique des croissances en business services ( 3,2%), en data & marketing ( 1,1%) et en assurance santé-prévoyance ( 0,5%), mais un recul chez les professionnels de santé (-2,2%).
"Les plus fortes contributions à la croissance du trimestre proviennent des filiales internationales dans les business units assurances santé-prévoyance et professionnels de santé, ainsi que des métiers de business services en France (RH et e-business )", précise la société.
Sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2026 supérieure à 2% par rapport à 2025. Le résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.
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