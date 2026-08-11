Le CA semestriel de Viel & Cie grevé par des effets de change

Viel & Cie dévoile un chiffre d'affaires consolidé de ses filiales opérationnelles de 696 MEUR au titre des six premiers mois de l'année, contre 653,5 MEUR sur la même période en 2025, soit une croissance de 6,5% à cours de change variables.

L'évolution du cours des devises ayant un impact significatif en ce début d'année sur la conversion en EUR des activités internationales du groupe, son chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 11,5% à cours de change constants, à 728,8 MEUR.

Sur le seul 2e trimestre, son chiffre d'affaires s'est établi à 331,2 MEUR, en hausse de 2,5% à cours de change variables et de 4,4% à cours de change constants, avec un effet de base défavorable lié à une forte activité en avril 2025 dans le contexte de l'évolution des droits de douane américains.

Spécialisé dans la finance, Viel & Cie est la maison mère de Compagnie Financière Tradition, acteur de l'intermédiation professionnelle, et de Bourse Direct, acteur de la bourse en ligne en France. Il détient en outre une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée.