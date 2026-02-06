Le CA de Savencia grevé par des effets de changes en 2025
La croissance organique globale du groupe agroalimentaire reste néanmoins résiliente à 1,6%, soutenue par la bonne performance des "autres produits laitiers" ( 3,7%), tandis que les ventes de produits fromagers ont stagné en organique.
"Globalement l'année 2025 a été marquée par une économie laitière en forte inflation, avec des prix du lait records notamment en France, une situation de marché atypique des cotations des produits industriels, et une volatilité forte de la demande", souligne Savencia.
Concernant plus spécifiquement les produits fromagers, il pointe une baisse des volumes, "conséquence d'un contexte de consommation toujours fragile notamment en France et en Europe et d'une hausse des prix dans un contexte inflationniste en 2025".
Valeurs associées
|60,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
