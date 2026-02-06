 Aller au contenu principal
Le CA de Savencia grevé par des effets de changes en 2025
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 07:45

Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires en recul de 2,6% à 6,96 milliards d'euros au titre de l'année 2025, recul dû à un fort effet de change défavorable de 4,3% principalement en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines.

La croissance organique globale du groupe agroalimentaire reste néanmoins résiliente à 1,6%, soutenue par la bonne performance des "autres produits laitiers" ( 3,7%), tandis que les ventes de produits fromagers ont stagné en organique.

"Globalement l'année 2025 a été marquée par une économie laitière en forte inflation, avec des prix du lait records notamment en France, une situation de marché atypique des cotations des produits industriels, et une volatilité forte de la demande", souligne Savencia.

Concernant plus spécifiquement les produits fromagers, il pointe une baisse des volumes, "conséquence d'un contexte de consommation toujours fragile notamment en France et en Europe et d'une hausse des prix dans un contexte inflationniste en 2025".

