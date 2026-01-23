Le Bureau national américain de la sécurité des transports ouvre une enquête sur les robotaxis de Waymo qui dépassent des bus scolaires à l'arrêt

(Ajout de la réponse de Waymo, plus de détails aux paragraphes 3-6. Modification des mots clés pour les clients des médias) par David Shepardson

Le Bureau national américain de la sécurité des transports a déclaré vendredi qu'il ouvrait une enquête sur la société de voitures auto-conduites Waymo après que ses robotaxis ont dépassé illégalement des bus scolaires à l'arrêt à Austin, au Texas, au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire. L'unité d'Alphabet GOOGL.O a rappelé en décembre plus de 3.000 véhicules pour mettre à jour le logiciel qui avait conduit les véhicules à dépasser des bus scolaires arrêtés qui chargeaient ou déchargeaient des élèves, ce qui augmentait le risque d'accident. La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules Waymo près des bus scolaires.

Waymo a déclaré vendredi qu'il n'y avait pas eu de collision lors des incidents et a indiqué que son système de conduite autonome, connu sous le nom de Waymo Driver, "navigue en toute sécurité lors de milliers de rencontres avec des bus scolaires chaque semaine à travers les États-Unis, et le Waymo Driver s'améliore continuellement." Waymo a ajouté qu'il est "confiant que notre performance en matière de sécurité autour des bus scolaires est supérieure à celle des conducteurs humains." Dans une lettre publiée le 20 novembre par la NHTSA, l'Austin Independent School District a déclaré que cinq incidents s'étaient produits en novembre après les mises à jour logicielles de Waymo pour résoudre le problème. Le système scolaire a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreignent pas la loi. En décembre, le district scolaire a déclaré à Reuters que Waymo avait refusé d'interrompre les opérations autour des écoles.

"Nous ne pouvons pas permettre à Waymo de continuer à mettre en danger nos élèves pendant qu'il tente de mettre en œuvre un correctif", a écrit un avocat du district scolaire, affirmant qu'un Waymo a été "enregistré en train de passer devant un bus scolaire arrêté quelques instants seulement après qu'un élève ait traversé devant le véhicule, et alors que l'élève était encore sur la route."