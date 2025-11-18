Le Bureau américain des statistiques du travail indique que l'indice des prix à la production de septembre sera publié le 25 novembre

L'indice américain des prix à la production pour le mois de septembre sera publié le 25 novembre, tandis que les indices des prix à l'importation et à l'exportation pour le même mois seront publiés le 3 décembre, a déclaré mardi le Bureau des statistiques du travail.

La publication de certaines données a été retardée pendant la fermeture du gouvernement fédéral.