Le Bureau américain des statistiques du travail indique que l'indice des prix à la production de septembre sera publié le 25 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'indice américain des prix à la production pour le mois de septembre sera publié le 25 novembre, tandis que les indices des prix à l'importation et à l'exportation pour le même mois seront publiés le 3 décembre, a déclaré mardi le Bureau des statistiques du travail.
La publication de certaines données a été retardée pendant la fermeture du gouvernement fédéral.
