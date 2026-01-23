 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Bureau américain de la sécurité des transports ouvre une enquête sur les robotaxis de Waymo qui dépassent des bus scolaires arrêtés
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board a déclaré vendredi qu'il ouvre une enquête sur l'entreprise de voitures auto-conduites Waymo après que ses robotaxis ont dépassé illégalement des bus scolaires à l'arrêt à Austin, au Texas, au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

En décembre, l'unité d'Alphabet a rappelé plus de 3 000 véhicules pour mettre à jour le logiciel qui avait conduit les véhicules à dépasser des bus scolaires arrêtés qui chargeaient ou déchargeaient des élèves, ce qui augmentait le risque d'accident. La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules Waymo près des bus scolaires.

Valeurs associées

ALPHABET-A
327,9700 USD NASDAQ -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank