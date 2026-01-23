Le Bureau américain de la sécurité des transports ouvre une enquête sur les robotaxis de Waymo qui dépassent des bus scolaires arrêtés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board a déclaré vendredi qu'il ouvre une enquête sur l'entreprise de voitures auto-conduites Waymo après que ses robotaxis ont dépassé illégalement des bus scolaires à l'arrêt à Austin, au Texas, au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire.

En décembre, l'unité d'Alphabet a rappelé plus de 3 000 véhicules pour mettre à jour le logiciel qui avait conduit les véhicules à dépasser des bus scolaires arrêtés qui chargeaient ou déchargeaient des élèves, ce qui augmentait le risque d'accident. La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules Waymo près des bus scolaires.