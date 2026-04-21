Le budget de défense de 1 500 milliards de dollars de Trump comprend 750 milliards de dollars pour les navires, les avions à réaction et le Dôme d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les nouvelles "priorités présidentielles" financent les missiles, les drones et l'IA

* Augmentation de la construction navale: 18 navires de guerre, la plus importante depuis 1962

* Augmentation des salaires et de la taille des forces; les coûts liés à l'Iran doivent être complétés

(Ajout de détails sur les drones, les achats pluriannuels et la rémunération des troupes dans les paragraphes 6 à 10) par Mike Stone

Le Pentagone a dévoilé mardi plus de détails sur la demande de budget de la défense de 1 500 milliards de dollars du président Donald Trump pour l'exercice 2027, de loin la plus forte augmentation d'une année sur l'autre des dépenses de défense dans l'ère de l'après-guerre.

Le Pentagone a créé une nouvelle catégorie qu'il appelle "priorités présidentielles", couvrant la défense antimissile Golden Dome, la domination des drones, l'intelligence artificielle et l'infrastructure de données, ainsi que la base industrielle de défense, ont déclaré des responsables du Pentagone à la presse.

L'année dernière, Donald Trump a demandé au Congrès un budget de défense nationale de 892,6 milliards de dollars , puis a ajouté 150 milliards de dollars par le biais d'une demande de budget supplémentaire , ce qui a porté le prix total à plus de 1 000 milliards de dollars pour la première fois dans l'histoire.

En ce qui concerne la construction navale, le budget comprend plus de 65 milliards de dollars pour l'acquisition de 18 navires de guerre et de 16 navires de soutien construits par General Dynamics GD.N et Huntington Ingalls Industries HII.N dans le cadre de ce que le Pentagone appelle l'initiative "Golden Fleet", la plus importante demande de construction navale depuis 1962, ont déclaré les responsables.

Le budget augmente les achats de Lockheed Martin LMT.N F-35 à 85 avions par an et comprend 102 milliards de dollars pour l'achat d'avions et la recherche et le développement, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente, ont déclaré les responsables. Le développement de systèmes de nouvelle génération tels que l'avion de chasse F-47 de Boeing Co

BA.N est également une priorité, tandis que 6,1 milliards de dollars sont demandés pour le bombardier B-21 de Northrop Grumman NOC.N .

En ce qui concerne les drones, les hauts fonctionnaires ont décrit la demande comme le plus grand investissement dans la guerre des drones et la technologie de lutte contre les drones de l'histoire des États-Unis. Le budget demande 53,6 milliards de dollars pour les plateformes de drones autonomes et la logistique en zone de guerre, ainsi que 21 milliards de dollars pour les munitions, les technologies de lutte contre les drones et les systèmes avancés.

Le Defense Autonomous Warfare Group, qui recevait jusqu'à présent environ 225 millions de dollars, verrait son financement passer à environ 54 milliards de dollars. Des hauts fonctionnaires ont déclaré que la majeure partie de cet argent visait à appliquer la technologie qui existe aujourd'hui, et non la recherche fondamentale à long terme, et ont confirmé que le groupe avait effectivement absorbé l'initiative précédente du Pentagone concernant les drones Replicator.

Le budget propose des contrats d'achat pluriannuels pour un plus grand nombre de programmes de munitions, arguant que des contrats plus longs donnent aux grandes entreprises de défense et à leurs petits et moyens fournisseurs la stabilité nécessaire pour accroître la production.

Le budget prévoit une augmentation de salaire de 7 % pour les jeunes soldats, de 6 % pour leurs supérieurs et de 5 % pour les plus hauts gradés. Le budget propose également d'augmenter la force de 44 000 membres supplémentaires au cours de l'exercice 2027, après l'ajout de plus de 20 000 membres au cours de l'exercice 2026.

Le budget ne prévoit pas de financement pour le conflit avec l'Iran. Un haut fonctionnaire du Pentagone a déclaré que le calendrier du processus d'affectation des crédits signifie qu'une demande de budget supplémentaire sera probablement nécessaire pour faire face aux coûts opérationnels à court terme et aux besoins de réapprovisionnement découlant du conflit.

Le total de 1 500 milliards de dollars du Pentagone se répartit entre une demande de financement de 1 150 milliards de dollars et une demande de budget supplémentaire de 350 milliards de dollars, ce qui nécessite l'adoption d'un projet de loi de réconciliation similaire à celui utilisé l'année dernière.