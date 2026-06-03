Le brut de la mer du Nord et le WTI reculent malgré une reprise générale due à la persistance des perturbations dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut WTI Midland se sont resserrés mercredi après que BP a vendu un nouveau chargement, malgré une remontée plus marquée du marché sur fond de perturbations persistantes de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

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* Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Une cargaison a été négociée.

* WTI Midland: BP a vendu à Total au Brent daté plus 2,25 $ pour la période du 22 au 26 juin, sur une base CIF Rotterdam, en baisse de 10 cents par rapport à une transaction de mardi. Sur une base FOB, cela équivaut à plus 1,01 $, selon les calculs de Reuters.