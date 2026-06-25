Le britannique Advanced Medical Solutions s'envole après le rachat par H.B. Fuller

25 juin - ** L'action d'Advanced Medical Solutions AMSU.L progresse de 15,8% à 278 pence
** Le géant américain des adhésifs H.B. Fuller FUL.N acquiert AMSU pour 285 pence par action, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 715 millions de livres sterling (941,73 millions de dollars)
** En 2026, le titre devrait progresser d'environ 27,5%
(1 $ = 0,7592 livre sterling)
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer