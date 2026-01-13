Le brésilien JBS vend sa participation dans la coentreprise Meat Snack à son partenaire Jack Link's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, a vendu sa participation dans Meat Snack Partners, une coentreprise locale qu'elle détenait avec Jack Link's depuis 2010, selon un document envoyé à l'organisme de concurrence du pays mardi.

Selon le document, Jack Link's a acquis la totalité des 50 % de parts que JBS détenait dans Meat Snack, prenant ainsi le contrôle total de l'entreprise. Aucun détail financier n'a été divulgué.