Le Brésilien BWGI lance une OPA sur le fabricant français de bouteilles Verallia

La société BWGI, contrôlée par la holding brésilienne de la famille Moreira Salles, va lancer en avril une offre publique d'achat sur le fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia , ex-filiale de Saint-Gobain, dont elle détient déjà 28,8% du capital.

BWGI proposera 30 euros par action de Verallia, pour une valeur d'entreprise de 6,1 milliards d'euros (dette comprise), selon un communiqué de la société brésilienne publié lundi.

Cette dernière, qui entend devenir actionnaire majoritaire de Verallia, a fait part dans un communiqué de son intention de ne "pas apporter de modifications qui concernent l'emploi".

Elle s'est également engagée à ce que "le centre de décision" et "le siège social de Verallia", aujourd'hui situé à La Défense, en banlieue parisienne, "restent en France."

Avec 11.000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, Verallia revendique la place de leader européen et de troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

BWGI n'a pas fixé d'autre seuil de réussite de son offre publique d'achat (OPA) que le seuil réglementaire de plus de 50% du capital et des droits de vote de l'entreprise française.

Cette OPA, prévue pour la première quinzaine d'avril, se fera "sans intention de retirer Verallia de la cote".

Verallia a dit lundi dans un communiqué prendre "acte de cette offre, qui sera examinée en détail par son Conseil d'administration au cours des prochaines semaines".

Le prix proposé de 30 euros par action correspond à une prime de 23,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur un mois au 30 janvier, "dernier jour avant la publication de rumeurs de marché relatives à une potentielle opération," a indiqué BWGI.

Verallia a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en recul de 11,5% sur un an, et un bénéfice net de 238,6 millions d'euros, près de la moitié de celui de 2023.