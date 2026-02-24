Le Brésil va abroger le décret sur les voies navigables après l'occupation du port de Cargill par des manifestants indigènes

Le Brésil a décidé d' abroger un décret qui aurait élargi les voies navigables amazoniennes dans le cadre d'un programme fédéral de privatisation, a déclaré un représentant du gouvernement lundi, une décision qui fait suite à l'occupation d'une installation portuaire de Cargill sur le fleuve Tapajos par des manifestants indigènes.

Les manifestants ont déclaré que le décret du mois d'août ouvrirait les rivières amazoniennes telles que le Tapajos au dragage, ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau et sur la pêche dont ils dépendent pour survivre. Les céréales telles que le soja et le maïs sont transportées le long des rivières avant d'atteindre les marchés d'exportation.

Au cours du week-end, les activités du terminal portuaire fluvial Santarem de Cargill, dans l'État brésilien de Para, ont été suspendues après que des manifestants indigènes ont occupé les installations. Avant d'occuper le terminal portuaire, les groupes indigènes avaient manifesté à l'entrée de l'installation pendant des semaines.

"Les indigènes manifestent depuis plus de 30 jours, remettant en question le décret et soulignant les effets qu'il pourrait avoir sur leurs communautés", a déclaré Guilherme Boulos, chef du secrétariat de la présidence brésilienne, lorsqu'il a annoncé la révocation du décret.

Selon un témoin de l'agence Reuters, les manifestants du terminal de Cargill à Santarem ont fêté l'annonce. Toutefois, un dirigeant local a déclaré que la publication de la révocation dans le journal officiel du gouvernement serait une condition pour qu'ils quittent le terminal.

Cargill n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.