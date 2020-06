Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brésil reprend la publication des statistiques publiques sur le coronavirus Reuters • 10/06/2020 à 00:36









BRASILIA, 10 juin (Reuters) - Le Brésil a repris mardi la publication des statistiques publiques sur le coronavirus après une décision de la Cour suprême brésilienne. Le juge Alexandre de Moraes a annoncé dans un communiqué publié sur le site internet de la Cour suprême que le ministère de la santé devait "rétablir totalement la publication des données relatives à l'épidémie de coronavirus, et ce sous les mêmes conditions que celles utilisées précédemment." Le ministre de la santé, Eduardo Pazuello, a déclaré lors d'une allocution télévisée qu'il n'y avait jamais eu d'intention de la part du gouvernement de réviser les données publiées. Le Brésil a confirmé plus de 700.000 cas de contaminations au coronavirus, le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis. Le nombre de morts dans le pays dépasse les 37.000. (Lisandra Paraguassu, Jamie McGeever, Eduardo Simoes, Anthony Boadle, Anthony Boadle et Stephen Eisenhammer; version française Camille Raynaud)

