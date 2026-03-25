Le Brésil dévoile le premier avion de combat supersonique assemblé dans le pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le Brésil est devenu le premier pays d'Amérique latine à construire un avion de combat supersonique mercredi en dévoilant le premier avion Gripen assemblé dans le pays.

Le Brésil a signé le premier contrat pour le Gripen de Saab

SAABb.ST en 2014, le préférant au F-18 Super Hornet de Boeing

BA.N et au Rafale, fabriqué par le français Dassault AM.PA , pour remplacer sa flotte vieillissante d'avions de chasse.

Le pays rejoint les puissances occidentales telles que les États-Unis et la France, ainsi que les principales économies en développement, notamment la Russie, l'Inde et la Chine, dans la construction d'un avion de combat supersonique.

L'accord conclu avec le groupe de défense suédois Saab comprend la production de 15 des 36 avions sous contrat dans l'usine brésilienne Embraer EMBJ3.SA Gaviao Peixoto, dans l'État de Sao Paulo, dans le cadre d'un accord de transfert de technologie.

Saab a déclaré qu'il comptait utiliser la chaîne de production brésilienne comme centre d'exportation, une perspective renforcée par un accord conclu l'année dernière avec la Colombie voisine pour l'acquisition d'avions de combat Gripen .

"C'est la première fois depuis 1937, date de la création de Saab, qu'un avion de combat est fabriqué en dehors de la Suède", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab.

La chaîne de production du Gripen souligne les ambitions croissantes du Brésil en matière d'aviation militaire, le jet cargo C-390 Millennium d'Embraer étant de plus en plus prisé par les acheteurs européens.