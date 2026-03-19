Le Brésil désigne des entreprises qui enfreignent les règles en matière de prix du fret et renforce la surveillance

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(Ajout de la déclaration de Vibra au paragraphe 5 et de celle d'Unilever au paragraphe 6)

Le Brésil a désigné mercredi les principales entreprises auxquelles le gouvernement a infligé des amendes au cours des derniers mois, déclarant qu'elles n'avaient pas respecté les règles relatives au prix minimum du fret et que si elles continuaient à ne pas le faire, elles pourraient se voir interdire de passer des contrats de services de fret.

Ces amendes interviennent alors que le gouvernement s'est engagé à renforcer l'application des règles afin d'apaiser les chauffeurs routiers, après que les syndicats ont commencé à préconiser une grève cette semaine à la suite d'une hausse des prix du diesel.

Le ministre des transports Renan Filho a nommé le transformateur alimentaire MBRF MBRF3.SA , le distributeur de carburant Vibra VBBR3.SA , le sucrier Raizen RAIZ4.SA , le brasseur Ambev ABEV3.SA , le négociant en céréales Cargill et l'entreprise de biens de consommation Unilever ULVR.L .

Dans un communiqué, Raizen a déclaré qu'elle calculait les paiements de fret sur la base des éléments fixes et variables, et que l'audit du gouvernement ne prenait pas en compte le fret total payé.

Vibra a exprimé son inquiétude quant à l'évaluation séparée de ses paiements de fret, affirmant qu'ils sont alignés sur les prix du marché.

Unilever a déclaré que le gouvernement ne prenait pas en compte les pratiques du marché et qu'il respectait les réglementations tout au long de sa chaîne logistique.

MBRF, Ambev et Cargill n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courriel.