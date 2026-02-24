Le Brésil annonce que les exportations d'avions entreront aux États-Unis à droit nul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avions brésiliens seront soumis à des droits de douane nuls dans le cadre du nouveau régime commercial américain, contre 10 % auparavant, a déclaré mardi le ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce extérieur du pays.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que les avions étaient la troisième plus grande exportation brésilienne vers les États-Unis en 2024 et 2025, ajoutant que le secteur avait une forte valeur ajoutée et un contenu technologique important.