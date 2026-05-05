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Le Brent se maintient à près de 114 dollars le baril alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Iran riposte en menant des attaques contre des navires et un port pétrolier des Émirats arabes unis dans le Golfe

* La marine américaine escorte un navire Maersk dans le détroit d'Ormuz

(Mise à jour avec les derniers cours et les citations d'analystes) par Anushree Mukherjee et Trixie Yap

Les contrats à terme sur le Brent ont reculé mardi mais se sont maintenus près de 114 dollars le baril à la suite de nouvelles hostilités au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs suivaient de près l'évolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Les États-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques contre des navires dans le Golfe, alors qu'ils se disputaient le contrôle du détroit d'Ormuz à coups de blocus maritimes, ébranlant ainsi une trêve fragile.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 93 cents, soit 0,8 %, à 113,51 dollars le baril à 07h19 GMT, après avoir clôturé en hausse de 5,8 % lundi. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a chuté de 2,16 dollars, soit 2 %, à 104,26 dollars, après avoir gagné 4,4 % lors de la séance précédente.

« Les prix continuent d'évoluer dans une fourchette très volatile, principalement sous l'effet des tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz », a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste de marché senior chez Phillip Nova.

« Si les prix ont légèrement baissé lors des dernières séances, cela n’est pas dû à une réelle amélioration des fondamentaux, mais plutôt à un soulagement temporaire après le lancement par les États-Unis du "Project Freedom" », a-t-elle ajouté.

Lundi, les États-Unis ont lancé une nouvelle opération, « », visant à rouvrir le détroit à la navigation. Maersk

MAERSKb.CO a indiqué par la suite que l’Alliance Fairfax, un navire transporteur de véhicules battant pavillon américain, avait quitté l’ du Golfe en passant par le détroit, escorté par l’armée américaine.

« Cela montre qu’un passage sûr, bien que limité, est possible dans les conditions actuelles et contribue à apaiser certaines des craintes les plus pessimistes concernant une rupture d’approvisionnement », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade, dans un e-mail.

« Cependant, il s’agit encore davantage d’un événement ponctuel que d’une réouverture complète », a-t-il ajouté.

Lundi, l'Iran a néanmoins lancé des attaques contre des navires dans le golfe d' , afin de contrer les manœuvres américaines visant à contrôler le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe à des marchés plus vastes et achemine généralement chaque jour des approvisionnements en pétrole et en gaz représentant environ 20 % de la demande mondiale.

Plusieurs navires commerciaux auraient été touchés dans la zone, tandis qu’un port pétrolier clé aux Émirats arabes unis a été incendié à la suite d’une frappe iranienne. La tentative de Trump de recourir à la marine américaine pour libérer la navigation constitue la plus forte escalade de la guerre depuis la déclaration d’un cessez-le-feu il y a quatre semaines.

« Les marchés pourraient trouver un certain soulagement aujourd’hui après les commentaires formulés cette nuit par le président Trump, suggérant que le conflit pourrait se poursuivre pendant encore deux à trois semaines », ont déclaré les analystes d’ING dans une note à leurs clients.

Toutefois, le marché reste très sceptique quant à cette perspective, compte tenu de la récente escalade et des prolongations répétées des délais prévus pour la fin des hostilités depuis le début du conflit, ont-ils ajouté.

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AP MOELLER-MAERS-B-
15 180,000 DKK LSE Intl +0,48%
CHEVRON
192,320 USD NYSE +0,91%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
113,08 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
104,11 USD Ice Europ -0,75%
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