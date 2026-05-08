Le Brent oscille autour des 100 dollars alors que de nouveaux affrontements éclatent dans le Golfe et que l'IA propulse les marchés boursiers asiatiques vers une hausse hebdomadaire spectaculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent oscille autour des 100 dollars le baril en raison de la reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Les marchés de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud enregistrent de solides gains hebdomadaires

* Le yen oscille autour de 157; les marchés sont sur le qui-vive face à une éventuelle intervention

* Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont au centre de l'attention

(Le point sur les échanges en début d'après-midi en Europe) par Samuel Indyk et Tom Westbrook

Le pétrole a légèrement progressé et les actions ont reculé vendredi après les échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, même si de nombreux marchés boursiers – notamment en Asie – restaient en passe d'enregistrer de solides gains hebdomadaires grâce à la forte demande en matière d'IA.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d'environ 0,5% à 100,50 dollars le baril, tandis que les actions européennes .STOXX ont reculé de 0,6% et que les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 ont gagné 0,5%.

Les traders suivaient également les pertes enregistrées par le Parti travailliste britannique, au pouvoir, lors des élections locales, ce qui pourrait mettre la pression sur le Premier ministre Keir Starmer, bien que la livre sterling ait légèrement progressé et que les actifs britanniques aient globalement suivi la tendance de leurs homologues européens à mesure que les résultats tombaient. GBP/

AFFRONTEMENTS AU MOYEN-ORIENT

Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe , et les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques, mettant à l'épreuve un cessez-le-feu en vigueur depuis un mois. Les deux parties ont minimisé la situation, laissant les investisseurs dans l'incertitude.

“Le marché semble saisir chaque occasion pour anticiper une fin rapide de la guerre”, a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

“Mais il semble peu probable qu’un accord soit conclu. Je continue de penser que le détroit d’Ormuz connaîtra des perturbations pendant encore longtemps et que la situation ne sera pas résolue de sitôt.”

Les actions européennes ont reculé. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,6%, tandis que les principales places boursières de Francfort .GDAXI et de Paris .FCHI ont reculé d'environ 0,9%.

Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leurs récents sommets, mais restaient en passe de connaître une semaine solide, soutenues par les plans de revenus et de dépenses solides des géants américains de l’IA, qui ont stimulé les fabricants de puces de la région.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,9%, bien que le KOSPI sud-coréen .KS11 ait légèrement progressé de 0,1%, portant son gain hebdomadaire à plus de 13,5% – son plus fort depuis 2008 – aidé par les hausses de Samsung 005930.KS et SK Hynix

000660.KS .

L'indice de référence taïwanais a progressé de 7% cette semaine et le Nikkei japonais .N225 a gagné 5,4%. L'indice européen STOXX 600 s'orientait vers une hausse hebdomadaire de 0,2%, tandis que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .NDX ont progressé respectivement de 1,5% et 3%.

LE DOLLAR EN LÉGÈRE BAISSE

Le dollar a légèrement baissé et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le yen restait au centre de l'attention après que le Japon est intervenu sur les marchés des changes début mai pour endiguer sa chute, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. FRX/

Le dollar a finalement reculé de 0,1% à 156,77 yens JPY= , et s'apprêtait à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire face à la devise japonaise. Les gains au-delà de 155 yens se sont avérés difficiles à maintenir après une intervention présumée totalisant près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier.

L'euro EUR= s'échangeait en fin de séance à 1,1767 dollar, tandis que le yuan chinois CNY=CFXS , la devise asiatique la plus performante depuis le début de la guerre, oscillait autour de 6,8 pour un dollar, proche de son plus haut niveau depuis 2023.

L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ET LES ÉLECTIONS AU ROYAUME-UNI AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi non agricole américain de vendredi, les économistes s'attendant à la création de 62 000 emplois en avril après une hausse de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters.

“Le marché du travail résiste encore assez bien”, a déclaré Jan von Gerich de Nordea.

“Étant donné que l'attention se porte sur le Moyen-Orient et que l'impact se fait davantage sentir via l'inflation que la croissance, en particulier aux États-Unis, le rapport sur l'emploi n'est peut-être pas aussi crucial qu'il l'a parfois été par le passé.”

Les résultats des élections locales à travers la Grande-Bretagne ont montré de lourdes pertes précoces pour le Parti travailliste, bien que Keir Starmer ait déclaré qu’il ne démissionnerait pas .

“Les gilts font déjà l'objet d'une surveillance étroite en raison des risques d'inflation, et l'ajout de l'incertitude politique à ce contexte pourrait inciter davantage (les investisseurs mondiaux) à se tourner vers d'autres placements”, ont déclaré les analystes d'ING.

Le rendement des gilts britanniques à 10 ans GB10YT=RR a baissé de 3,5 points de base à 4,91%, tout en restant proche de son plus haut niveau depuis trois décennies.

DROITS DE DOUANE

Un tribunal commercial américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10% imposés par le président américain Donald Trump étaient injustifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Mais les analystes s'attendent à un appel rapide et à un impact global limité sur les prélèvements américains.

Les rendements des bons du Trésor ont suivi la hausse des prix du brut jeudi, les traders s'inquiétant de l'inflation, mais n'ont pas beaucoup évolué vendredi, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,38%.

Le bitcoin BTC= s'orientait vers une sixième semaine de hausse consécutive, à 80.265 dollars.