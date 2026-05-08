Bardella: "il n'y a pas d'autre option que la victoire" en 2027

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella lors des célébrations du 81e anniversaire de l'armistice du 8-Mai 1945, à La Flèche dans la Sarthe ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a exhorté vendredi ses troupes à "ne pas reporter à plus tard" le "combat pour la France" car "il n'y a pas d'autre option que la victoire" pour la présidentielle de 2027.

"Notre génération porte à son tour une responsabilité historique (qui) dépasse les partis, les intérêts personnels et les querelles secondaires", a déclaré le responsable d'extrême droite lors d'un discours très présidentiel pour célébrer le 81e anniversaire de l'armistice du 8-Mai 1945, à La Flèche (Sarthe) dont le RN vient d'emporter la mairie.

"L'Histoire, nous le savons, nous place tôt ou tard devant un choix décisif, celui du sursaut et du redressement ou alors celui de la faillite et de l'abandon", a-t-il ajouté, en exhortant ses troupes à "mener avec nous et sans attendre les combats politiques patriotes qui sont les nôtres", les sénatoriales à l'automne et surtout la présidentielle en 2027.

"Dites-vous que chaque bataille, chaque victoire, même minime, nous rapproche du but ultime, celui du grand dessein national qui dicte chacune de nos actions, le redressement de la France", a-t-il encore asséné, estimant qu'"il n'est pas temps de reporter à plus tard la tâche que nous, patriotes, avons à assumer aujourd'hui pour les enfants de France".

Assimilant le combat de la Résistance entre 1939 et 1945 à celui mené par le Rassemblement national pour conquérir le pouvoir à l'heure actuelle, Jordan Bardella a dénoncé les "lâchetés" du régime de Vichy sous l'Occupation, qui selon lui "ne fut pas seulement le triste visage de la résignation et de la soumission à l'ennemi" mais aussi "c'est impardonnable, celui de la collaboration avec l'occupant et de l'acceptation du pire".

Et "si aujourd'hui la France n'a pas connu de défaite militaire formelle à l'image de la débâcle de 40", elle connaît selon lui "un lent naufrage qui la tire progressivement vers l'abîme".

Celui qui sera peut-être candidat à la présidentielle si la cour d'appel déclare Marine Le Pen inéligible pour 2027, et qui survole de très loin tous les sondages à juste 30 ans, a conclu en rappelant que la voie proposée était celle de "l'honneur, pour Notre-Dame la France" et "de la grandeur".