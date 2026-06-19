Le Brent devrait enregistrer une baisse hebdomadaire de 8 % alors qu'Israël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix)

* Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont été reportés après qu'un mémorandum numérique a réduit l'urgence de la situation, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères

* Au moins quatre pétroliers sont entrés dans le détroit d'Ormuz vendredi, selon les données de MarineTraffic

* Les analystes s'attendent à ce que l'accord permette de mettre plus de 85 millions de barils sur les marchés mondiaux

par Amanda Stephenson

Le Brent a légèrement progressé vendredi, mais s'apprêtait tout de même à enregistrer une baisse hebdomadaire d'environ 8 %, après qu'Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu au Liban et que les livraisons de pétrole via le détroit d'Ormuz ont repris suite à la signature, cette semaine, de l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 66 cents, soit 0,83%, à 80,51 dollars le baril à 13 h 02 (heure de l'Est), tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 94 cents, soit 1,23%, à 77,54 dollars le baril.

Les volumes de transactions étaient faibles en raison d’un jour férié fédéral aux États-Unis.

Les producteurs du Golfe se préparaient à augmenter leurs exportations malgré les inquiétudes liées aux conditions imposées par Téhéran pour l’utilisation de cette voie navigable vitale; au moins quatre pétroliers transportant du brut, des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié ont pénétré vendredi dans le détroit, en direction des ports irakiens du Golfe, selon les données de MarineTraffic.

"Même si les cours du pétrole n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant le début de la guerre, il semble que nous nous dirigions dans cette direction", a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group, ajoutant que l’on s’attendait à un afflux supplémentaire d’approvisionnement dans les jours à venir.

"Le flux des navires en attente peut s’accélérer plus vite que certains ne le pensent et, s’il y a une coopération entre l’Iran et les États-Unis, cela peut aller très vite", a ajouté Phil Flynn. Israël et le Hezbollah ont convenu d’un cessez-le-feu qui a pris effet vendredi à 16 h, heure locale (13 h 00 GMT), a déclaré à Reuters un haut responsable américain.

Une réunion prévue vendredi en Suisse entre des responsables iraniens et américains a été reportée, des dispositions étant prises pour que des pourparlers aient lieu dans les prochains jours, a indiqué vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

Le ministère a précisé que cette réunion n’était plus urgente, car un protocole d’accord sur la fin de la guerre avait déjà été signé par voie numérique entre les deux parties. Les analystes s’attendent à ce que cet accord permette de mettre sur les marchés mondiaux plus de 85 millions de barils de pétrole bloqué dans le golfe du Moyen-Orient. L’accord prévoit également la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien, ce qui augmenterait encore l’offre. Environ 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole et en GNL transite par le détroit d’Ormuz, mais la reprise des flux et de la production après l’accord entre les États-Unis et l’Iran pourrait prendre plusieurs mois .

Citi a indiqué que son scénario de base, avec une probabilité de 60%, table sur une normalisation durable des flux, les marchés pétroliers passant à un excédent et les prix affichant une tendance à la baisse au cours des six à douze prochains mois, pour s’établir entre 60 et 65 dollars le baril d’ici le premier trimestre 2027.

La Commerzbank a déclaré que l’offre de pétrole devrait se redresser progressivement, abaissant sa prévision pour le Brent à 80 dollars le baril d’ici la fin de l’année, contre 85 dollars auparavant, tout en s’attendant à ce que les prix restent supérieurs aux niveaux d’avant-guerre pendant la majeure partie de l’année à venir. Les gisements pétroliers irakiens sont prêts à reprendre la production et celle-ci reviendra progressivement à la normale, retrouvant ses niveaux antérieurs, a déclaré le ministre du Pétrole, Basim Mohammed. Du côté de la demande, la demande mondiale passera de 105,1 millions de barils par jour en 2025 à 113,3 millions de barils par jour en 2030, a indiqué l’OPEP dans ses "Perspectives mondiales du pétrole 2026".