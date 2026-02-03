 Aller au contenu principal
Le BPA de PepsiCo conforme aux attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 13:53

PepsiCo dévoile un BPA coeur de 2,26 dollars au titre de son 4e trimestre 2025, en croissance de 11% à changes constants et à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus de plus de 29,3 milliards de dollars (MdsUSD), en croissance organique de 2,1%.

"Une croissance des revenus accélérée et de fortes économies de productivité ont conduit à une expansion vigoureuse de la marge opérationnelle et à une croissance à deux chiffres du BPA", souligne son PDG Ramon Laguarta.

Pour l'ensemble de l'exercice, l'exploitant des marques Pepsi, Lays et Quaker a ainsi engrangé un BPA coeur de 8,14 USD et une croissance organique de ses revenus de 1,7%, conformément à ses prévisions d'il y a trois mois.

Aussi, le groupe confirme ses objectifs pour 2026 présentés en décembre dernier, à savoir un BPA coeur en progression de 4 à 6% à changes constants, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus de 2 à 4%.

En termes de redistribution, PepsiCo fait part d'une augmentation de 4% de son dividende annualisé, à 5,92 USD par action, ainsi que de son intention de racheter pour jusqu'à 10 MdsUSD d'actions d'ici à la fin février 2030.

Valeurs associées

PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ 0,00%
