Le boxeur Floyd Mayweather offre de financer les obsèques de George Floyd

2 juin (Reuters) - Le boxeur américain Floyd Mayweather a offert de payer les frais funéraires de George Floyd, l'Afro-Américain de 46 ans dont la mort, la semaine dernière, lors de son interpellation par la police a suscité une vague de protestations aux Etats-Unis. La société de promotion de l'ancien champion du monde, Mayweather Productions, a confirmé sur Twitter cette offre, qui a été acceptée par la famille de la victime selon plusieurs médias locaux. Mayweather Productions et l'agence du boxeur n'avaient pas encore répondu à une demande de commentaires. Derek Chauvin, l'officier de police de 44 ans de Minneapolis qui s'est agenouillé sur George Floyd lors de son interpellation, a été arrêté pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire au deuxième degré. Trois autres officiers impliqués dans l'arrestation n'ont pas été inculpés. La mort de George Floyd a suscité un tollé aux États-Unis et à l'étranger, de nombreux athlètes professionnels et de ligues sportives s'étant exprimés, dont la star de NBA Michael Jordan et le champion de golf Tiger Woods. Steve Bisciotti, le propriétaire de l'équipe de football américain des Ravens de Baltimore, a promis un million de dollars afin de favoriser des initiatives pour plus de justice sociale et a déclaré qu'un groupe d'anciens et d'actuels joueurs déciderait quelles organisations en bénéficieront. (Amy Tennery à New York, Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

