Le Bourget 2023 : vents contraires sur l’aéronautique

(© Airbus SAS 2019 Alexandre Doumenjou)

Le secteur a retrouvé une dynamique porteuse après la pandémie, mais les turbulences ne sont pas finies. Le Revenu passe au crible treize valeurs cotées à Paris.

Le 54e Salon du Bourget, qui se déroule du 19 au 25 juin prochain, aura comme un goût de revanche. En raison de la crise sanitaire, le plus grand rendez-vous aérospatial au monde n’a pas eu lieu depuis 2019, alors qu’il alterne traditionnellement d’une année sur l’autre avec Farnborough.

En l’espace de quatre ans, le secteur aéronautique a dû traverser l’une des plus graves crises de son histoire, d’une ampleur bien plus importante que celles de 2001 et 2008.

Les stigmates du Covid, qui a donné un coup d'arrêt brutal à la croissance séculaire du transport aérien dans le monde, tendent toutefois à s’effacer avec la forte reprise du trafic. Celui-ci devrait ainsi renouer l’an prochain avec son niveau record d’avant-crise.

Et après un brutal trou d’air, la production d’avions se redresse nettement et retrouvera ses volumes pré-Covid début 2025, selon le cabinet Oliver Wyman.

On assiste également au retour récent des mégacommandes d’appareils en provenance de compagnies à bas coûts dynamiques, comme Ryanair, et de transporteurs ambitieux issus de pays émergents, tels qu’Air India.

Le civil face à de multiples tensions

La filière aéronautique civile n’en a pas pour autant fini avec les turbulences, puisqu’elle est passée d’une crise de la demande en 2020 à une crise de l’offre, qui s’est amplifiée mi-2022. Les exigences accrues des avionneurs