Le botulisme infantile est lié au fournisseur d'ingrédients des préparations pour nourrissons ByHeart, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités sanitaires américaines ont trouvé des spores susceptibles de provoquer le botulisme infantile chez un fournisseur du fabricant de lait maternisé ByHeart au cours d'une enquête sur une épidémie qui a rendu malades des dizaines de bébés, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant un document.

Le botulisme infantile survient lorsque les bébés ingèrent des spores de la bactérie Clostridium botulinum, qui peut se développer dans leur système digestif immature et produire la toxine.

Les symptômes comprennent la constipation, une mauvaise alimentation, une perte de contrôle de la tête et des difficultés à avaler. Dans les cas les plus graves, les nourrissons peuvent développer des problèmes respiratoires.

Les inspecteurs de la Food and Drug Administration des États-Unis ont constaté des problèmes d'hygiène dans certaines usines de ByHeart au cours des dernières années, et il n'était pas clair si c'était ces conditions ou un ingrédient provenant d'un fournisseur extérieur qui était à l'origine de la contamination, selon le rapport de Bloomberg.

Le document n'identifie pas l'ingrédient contaminé ni son fabricant, ajoute le rapport.

Au 17 décembre 2025, une épidémie avait rendu malades 51 nourrissons dans 19 États, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

ByHeart prétendait avoir fabriqué la formule "la plus proche du lait maternel" avec des ingrédients biologiques, ajoute le rapport.

ByHeart a d'abord rappelé certains lots de son lait maternisé en novembre. Trois jours plus tard, elle a étendu le rappel à l'ensemble de ses préparations pour nourrissons.

Le rappel concernait à la fois les boîtes de conserve et les bâtonnets en portion individuelle.

Le mois dernier, la FDA a envoyé des lettres d'avertissement à quatre grands détaillants, dont Walmart WMT.O , Target

TGT.N , Kroger KR.N et Albertsons ACI.N , pour avoir continué à vendre des préparations pour nourrissons liées au botulisme infantile, même après que les produits ont été rappelés.