Le booster de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un incident d'essai
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de la déclaration et d'informations de contexte tout au long du texte)

Firefly Aerospace

FLY.O a annoncé lundi que le booster principal de sa fusée Alpha a été détruit lors d'un essai au sol au Texas, quelques semaines avant que cette fusée ne dût effectuer une mission de retour en vol très attendue. Dans un communiqué, Firefly a déclaré que tout le personnel était sain et sauf alors que la société évalue l'impact de l'échec des essais sur le banc d'essai de son booster à Briggs, au Texas, une zone située à environ 80,5 km au nord d'Austin et qui abrite les installations d'essai de Firefly, le "Rocket Ranch".

"Au cours des essais effectués dans les installations de Firefly à Briggs, au Texas, le premier étage de la fusée Alpha Flight 7 de Firefly a subi un incident qui a entraîné la perte de l'étage. Les protocoles de sécurité appropriés ont été suivis et tout le personnel est en sécurité", a déclaré la société dans un communiqué.

Cette mésaventure ajoute une nouvelle interruption à l'activité de lancement en plein essor de Firefly, quelques semaines après la clôture d'une enquête sur l'échec du dernier vol d'Alpha en avril .

Après l'approbation de cette enquête par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, Firefly avait pour objectif de lancer sa prochaine mission dans les "prochaines semaines", a déclaré le directeur général Jason Kim lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le 22 septembre, la première depuis son entrée en bourse le mois dernier .

