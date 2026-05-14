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Le Blackstone Digital Infrastructure Trust fait des débuts discrets à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N ont ouvert à un cours inchangé lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York, après que ce tout nouveau véhicule d'investissement a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

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