Le Blackstone Digital Infrastructure Trust fait des débuts discrets à la Bourse de New York

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Les actions de Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N ont ouvert à un cours inchangé lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York, après que ce tout nouveau véhicule d'investissement a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.