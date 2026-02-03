Le bitcoin tombe sous les 73.000 dollars, au plus bas depuis novembre 2024
Cette correction s'inscrit dans un contexte de montée de l'aversion pour le risque, alimentée par les tensions géopolitiques persistantes et le climat d'incertitude économique. La fermeture partielle de l'administration fédérale américaine, qui retarde la publication de données économiques majeures, renforce la prudence des investisseurs. Les valeurs liées aux cryptomonnaies n'ont pas été épargnées : la société Strategy, qui détient du bitcoin comme actif de réserve, a chuté de 9%. Le marché reflète un retour à une approche plus défensive après une période de forte spéculation sur les actifs numériques.
