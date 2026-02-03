 Aller au contenu principal
Le bitcoin tombe sous les 73.000 dollars, au plus bas depuis novembre 2024
03/02/2026

Le bitcoin a poursuivi sa chute mardi, passant sous la barre des 73.000 dollars pour la première fois depuis près de seize mois. La cryptomonnaie phare a atteint un plus bas à 72.884,38 dollars, en recul de plus de 6% sur la séance. Il s'agit de son niveau le plus faible depuis le 6 novembre 2024, alors qu'il évoluait alors autour de 68.898 dollars. Depuis le début de l'année, le bitcoin a perdu environ 16% de sa valeur, effaçant une partie des gains accumulés à l'automne dernier lors de ses pics historiques.

Cette correction s'inscrit dans un contexte de montée de l'aversion pour le risque, alimentée par les tensions géopolitiques persistantes et le climat d'incertitude économique. La fermeture partielle de l'administration fédérale américaine, qui retarde la publication de données économiques majeures, renforce la prudence des investisseurs. Les valeurs liées aux cryptomonnaies n'ont pas été épargnées : la société Strategy, qui détient du bitcoin comme actif de réserve, a chuté de 9%. Le marché reflète un retour à une approche plus défensive après une période de forte spéculation sur les actifs numériques.

