Le bitcoin tombe sous la barre des 70 000 dollars, effaçant les gains réalisés depuis la victoire de Trump en 2024

Le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis novembre 2024

Les pertes depuis le début de l'année avoisinent désormais les 20 %

Les analystes estiment que la nomination de Warsh est à l'origine de la dernière déroute des crypto-monnaies

Le bitcoin est tombé sous le niveau clé de 70 000 dollars jeudi, la chute de la plus grande crypto-monnaie du monde ne montrant aucun signe d'arrêt.

Le bitcoin BTC= a chuté de 3,8 % pour atteindre 69 858 dollars, son niveau le plus bas depuis novembre 2024, lorsque le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine, après avoir signalé son intention de soutenir la crypto-monnaie lors de la campagne électorale.

Le bitcoin a déjà perdu près de 8 % sur la semaine, ce qui porte ses pertes à près de 20 % depuis le début de l'année. L'Ether, qui a perdu près de 2 % à 2 090 dollars, a perdu près de 30 % cette année.

LES MARCHÉS "CRAIGNENT UN FAUCON" AVEC WARSH

La dernière déroute des crypto-monnaies, qui a été brutale et rapide, a été déclenchée, selon les analystes, par la nomination de Kevin Warsh en tant que prochain président de la Réserve fédérale, en raison des attentes qu'il pourrait réduire le bilan de la Fed.

Les crypto-monnaies ont été largement considérées comme les bénéficiaires d'un bilan important, ayant eu tendance à se redresser pendant que la Fed graissait les marchés monétaires avec des liquidités - un soutien pour les actifs spéculatifs.

"Le marché craint un faucon avec lui", a déclaré Manuel Villegas Franceschi de l'équipe de recherche sur la prochaine génération chez Julius Baer. "Un bilan plus petit ne va pas fournir de vent arrière pour la crypto."

Le marché mondial des crypto-monnaies a perdu près de 1 900 milliards de dollars depuis le pic de 4 379 milliards de dollars atteint début octobre, selon les données de CoinGecko, dont quelque 800 milliards de dollars ont été effacés au cours du seul mois dernier.

Certes, les crypto-monnaies sont en difficulté depuis des mois, depuis qu'un krach record en octobre dernier a fait chuter le bitcoin de son sommet, les positions à effet de levier ayant été éliminées.

Les investisseurs sont donc moins enthousiastes à l'égard des actifs numériques et le sentiment à l'égard du secteur est fragile.

"Nous pensons que cette baisse générale est principalement due aux retraits massifs des ETF institutionnels. Ces fonds ont vu des milliards de dollars sortir chaque mois depuis le ralentissement d'octobre 2025", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

Ils ont ajouté que les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties de fonds de plus de 3 milliards de dollars en janvier, après des sorties de fonds d'environ 2 milliards de dollars et 7 milliards de dollars en décembre et novembre respectivement.

"Ces ventes régulières indiquent, selon nous, que les investisseurs traditionnels perdent de l'intérêt et que le pessimisme général à l'égard des crypto-monnaies s'accroît", ont déclaré les analystes.

PROBLÈMES PLUS GÉNÉRAUX DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Depuis un certain temps, la fortune du bitcoin est liée au secteur technologique dans son ensemble. Le prix a eu tendance à augmenter, notamment grâce à l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle.

L'effondrement, cette semaine, des stocks mondiaux de logiciels a accéléré la chute de la valeur du bitcoin, de l'éther et d'autres jetons.

Les observateurs du marché commencent à se demander si cette baisse ne marque pas le début d'une correction plus importante.

"Les mineurs de cryptomonnaies suscitent des inquiétudes et l'on se demande si l'on ne va pas assister à des liquidations forcées si les prix continuent de chuter, ce qui pourrait entraîner un cercle vicieux", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies, dans une note.

"Notre point de vue sur les crypto-monnaies a toujours été qu'elles ne devraient jamais représenter plus qu'une très petite partie du portefeuille global. Cependant, il s'agit également d'une classe d'actifs qui est fortement détenue, en particulier par les investisseurs particuliers, et qui ajoute donc au risque global du marché."