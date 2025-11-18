 Aller au contenu principal
Le Bitcoin s'installe sous ses niveaux de fin 2024
information fournie par AOF 18/11/2025 à 16:41

(AOF) - Après un avertissement ce week-end, la plus célèbre des cryptomonnaies évolue désormais sous son cours de "clôture" de fin décembre de 93 414 dollars. Le bitcoin rebondit de 0,66%, à 92 463 dollars, après avoir inscrit un plus haut historique en octobre à plus de 126 000 dollars. De son côté, l'Ethereum gagne 3%, à 3 094,45 dollars, un niveau bien inférieur à son plus haut de 2025 à 4 955 dollars fin août. Comme les actions, les cryptomonnaies souffrent de l'aversion pour le risque alimentée par les craintes de bulles dans le secteur de l'IA.

Elles sont également pénalisées par le renforcement de la probabilité de voir la Fed décider d'un statu quo sur ses taux directeurs en décembre.

J.P. Morgan relève que la volatilité annuelle des prix a augmenté à 49 % au cours de la première moitié de novembre, contre environ 43 % le mois dernier.

Selon des données citées par les journaliste de Bloomberg, Eric Balchunas, les ETF Bitcoin ont enregistré une décollecte de 250 millions de dollars hier aux Etats-Unis et de 3 milliards de dollars au cours du mois écoulé. Ils affichent cependant toujours 23 milliards de dollars de collecte depuis le début de l'année.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
93 684,2593 USD CryptoCompare +1,62%
    c'est parti pour la glissade, les etf bc ont accentué la montée, mais ils favorisent la chute..
    le minage sera moins rentable..

