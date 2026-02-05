Le bitcoin s'effondre, entraînant une chute de 2 000 milliards de dollars de la valeur du marché des crypto-monnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis octobre 2024

*

Les liquidations de bitcoins ont dépassé 1 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures

*

Le bitcoin en baisse de 28 % depuis le début de l'année

*

Le marché des crypto-monnaies a perdu 2 000 milliards de dollars depuis le pic d'octobre

*

La baisse pourrait être déclenchée en partie par la sélection Warsh

(Mise à jour des jalons du bitcoin et de l'éther) par Gertrude Chavez-Dreyfuss, Rae Wee et Amanda Cooper

Le bitcoin a plongé jeudi, son déclin s'accélérant dans un contexte d'affaiblissement du sentiment de risque, alimenté en partie par la volatilité des métaux précieux et un vaste mouvement de repli des actions technologiques.

La plus grande crypto-monnaie du monde BTC= est tombée à un plus bas de 63 295,74 dollars, son niveau le plus faible depuis octobre 2024, un mois avant que le républicain Donald Trump ne remporte l'élection présidentielle américaine, après avoir signalé son intention de soutenir les crypto-monnaies pendant la campagne. Le bitcoin a perdu 12,6 % à 63 525 dollars, en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis novembre 2022.

Environ 1 milliard de dollars de positions en bitcoins ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGlass.

Au total, le marché mondial des cryptomonnaies a perdu 2 000 milliards de dollars depuis le pic de 4 379 milliards de dollars atteint début octobre, selon les données de CoinGecko, dont 800 milliards de dollars ont été effacés au cours du seul mois dernier.

Le bitcoin a déjà chuté de 17 % au cours de la semaine, ce qui porte ses pertes à 28 % depuis le début de l'année. L'Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière, était en baisse de plus de 13 % à 1 854 dollars jeudi en fin de journée. L'Ether a chuté de 19 % cette semaine, avec des pertes de près de 38 % depuis le début de l'année.

Le sentiment à l'égard des crypto-monnaies a été affecté par les dernières ventes de métaux et d'actions. L'or et l'argent, par exemple, sont devenus plus volatils en raison des achats à effet de levier et des flux spéculatifs. L'argent a, par exemple, chuté de18 % pour atteindre un plancher de 72,21 dollars.

Dans les actions, le S&P 500 .SPX a sombré à un plus bas de sept semaines, tandis que le Nasdaq a glissé à son plus bas en plus de deux mois jeudi, alors que le thème de l'IA a été soumis à une nouvelle pression.

"Il est clair que le marché des cryptomonnaies est maintenant en mode capitulation totale", a déclaré Nic Puckrin, analyste en investissement et cofondateur de Coin Bureau. "Si l'on se fie aux cycles précédents, il ne s'agit plus d'une correction à court terme, mais plutôt d'une transition de la distribution à la réinitialisation - et cela prend généralement des mois, pas des semaines."

La dernière chute des cryptomonnaies a fait chuter les actions des sociétés détenant des bitcoins et d'autres actifs numériques, alimentant les craintes que les turbulences du marché ne s'étendent au-delà des prix des jetons.

LES MARCHÉS "CRAIGNENT UN FAUCON" AVEC WARSH

Le choix de Kevin Warsh par Trump pour devenir le prochain président de la Réserve fédérale a également alimenté la dernière déroute des crypto-monnaies, selon certains analystes, car on s'attend à ce qu'il réduise le bilan de la Fed .

Les crypto-monnaies ont été largement considérées comme les bénéficiaires d'un bilan important, ayant eu tendance à se redresser lorsque la Fed a alimenté les marchés monétaires en liquidités - un soutien pour les actifs spéculatifs.

"Le marché craint un faucon avec lui", a déclaré Manuel Villegas Franceschi de l'équipe de recherche sur la prochaine génération chez Julius Baer. "Un bilan plus petit ne va pas donner un coup de pouce aux crypto-monnaies"

Certes, les crypto-monnaies sont en difficulté depuis des mois, depuis qu'un krach record en octobre dernier a fait dégringoler le bitcoin de son sommet, les positions à effet de levier ayant été éliminées. Les investisseurs sont donc moins enthousiastes à l'égard des actifs numériques et le sentiment à l'égard du secteur est fragile.

"Nous pensons que cette baisse générale est principalement due aux retraits massifs des ETF institutionnels (exchange traded funds). Ces fonds ont vu des milliards de dollars sortir chaque mois depuis la chute d'octobre 2025", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

Ils ont ajouté que les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties de fonds de plus de 3 milliards de dollars en janvier, après des sorties de fonds d'environ 2 milliards de dollars et 7 milliards de dollars en décembre et novembre respectivement.

"Ces ventes régulières indiquent, selon nous, que les investisseurs traditionnels perdent de l'intérêt et que le pessimisme général à l'égard des crypto-monnaies s'accroît", ont déclaré les analystes.

PROBLÈMES PLUS GÉNÉRAUX DANS LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Depuis un certain temps, la fortune du bitcoin est liée au secteur technologique dans son ensemble. Le prix a eu tendance à augmenter, notamment grâce à l'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle.

L'effondrement, cette semaine, des stocks mondiaux de logiciels a accéléré la chute de la valeur du bitcoin, de l'éther et d'autres jetons.

Les observateurs du marché commencent à se demander si cette baisse ne marque pas le début d'une correction plus importante.

"Les mineurs de cryptomonnaies suscitent des inquiétudes et l'on s'interroge sur la possibilité d'assister à des liquidations forcées si les prix continuent de chuter, ce qui pourrait conduire à un cercle vicieux", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies, dans une note.

"Notre point de vue sur les crypto-monnaies a toujours été qu'elles ne devraient jamais représenter plus qu'une très petite partie du portefeuille global. Cependant, il s'agit également d'une classe d'actifs qui est fortement détenue, en particulier par les investisseurs particuliers, et qui ajoute donc au risque global du marché", a déclaré Mohit Kumar.