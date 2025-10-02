 Aller au contenu principal
Le Bitcoin part à l'assaut de son record
information fournie par AOF 02/10/2025 à 15:10

(AOF) - Alors que l'once d'or enchaîne les records, le bitcoin ne semble pas vouloir être en reste. Sur fond d'augmentation de l'appétit pour le risque, la plus célèbre des cryptomonnaies gagne 1,65%, à 119429 dollars, et évolue à moins de 5% de son plus haut historique atteint le 14 août dernier, à 124 496 dollars. Dans une note publiée hier soir, JPMorgan évoque un prix théorique de 165 000 dollars pour le Bitcoin. La banque américaine explique que la forte hausse du prix de l'or au cours du mois dernier a rendu le Bitcoin plus attractif pour les investisseurs comparé à l'or.

" D'autant plus que le ratio de volatilité entre le bitcoin et l'or continue de baisser pour passer sous la barre des 2 ", ajoute-t-elle.

Pour JPMorgan, la capitalisation boursière du Bitcoin - actuellement de 2 300 milliards de dollars - devrait mécaniquement progresser d'environ 42 % (soit un prix théorique du Bitcoin proche de 165 000 dollars) pour égaler, sur une base ajustée de la volatilité, les quelque 6 000 milliards de dollars d'investissements du secteur privé dans l'or (via ETF, lingots ou pièces).

Valeurs associées

BTC/USD
119 738,9969 USD CryptoCompare +1,87%
Or
3 885,79 USD Six - Forex 1 +0,52%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

