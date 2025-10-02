Le Bitcoin part à l'assaut de son record

(AOF) - Alors que l'once d'or enchaîne les records, le bitcoin ne semble pas vouloir être en reste. Sur fond d'augmentation de l'appétit pour le risque, la plus célèbre des cryptomonnaies gagne 1,65%, à 119429 dollars, et évolue à moins de 5% de son plus haut historique atteint le 14 août dernier, à 124 496 dollars. Dans une note publiée hier soir, JPMorgan évoque un prix théorique de 165 000 dollars pour le Bitcoin. La banque américaine explique que la forte hausse du prix de l'or au cours du mois dernier a rendu le Bitcoin plus attractif pour les investisseurs comparé à l'or.

" D'autant plus que le ratio de volatilité entre le bitcoin et l'or continue de baisser pour passer sous la barre des 2 ", ajoute-t-elle.

Pour JPMorgan, la capitalisation boursière du Bitcoin - actuellement de 2 300 milliards de dollars - devrait mécaniquement progresser d'environ 42 % (soit un prix théorique du Bitcoin proche de 165 000 dollars) pour égaler, sur une base ajustée de la volatilité, les quelque 6 000 milliards de dollars d'investissements du secteur privé dans l'or (via ETF, lingots ou pièces).