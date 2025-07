Le Bitcoin fait l'objet de prises de bénéfices

(AOF) - Après avoir dépassé hier les 123 000 dollars, pour inscrire un nouveau record, la plus célèbre des cryptomonnaies perd aujourd'hui 3,34% à 115 934 dollars. Après avoir déjà plus que doublé en 2024, le bitcoin progresse de 24% depuis le début de cette année.

" L'essor du bitcoin résulte d'une convergence de facteurs macro et microéconomiques : une réglementation favorable, une adoption institutionnelle accrue et un comportement de détention à plus long terme, une incertitude géopolitique et tarifaire persistante, une dédollarisation en cours et des évolutions technologiques " explique Deutsche Bank.