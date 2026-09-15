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Le Bitcoin et les actions du secteur des cryptomonnaies restent en baisse après l'échec du Sénat américain à faire avancer un projet de loi sur la réglementation
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 21:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions liées au bitcoin et aux cryptomonnaies sont restées en baisse mardi, après que le Sénat américain n’a pas réussi à faire avancer un projet de loi global sur les cryptomonnaies, ce qui constitue un coup dur pour les entreprises du secteur des actifs numériques et pour les républicains qui défendaient ce projet depuis des mois.

Coinbase COIN.O et Circle Internet Group CRCL.N ont chacune reculé d’environ 9%.

Le bitcoin BTC= reculait d’environ 4%, à 75.908 dollars.

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