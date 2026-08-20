Le bitcoin et les actions du secteur des cryptomonnaies en hausse après que Donald Trump a fait avancer le "Clarity Act"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont bondi jeudi lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse, après que le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter une loi établissant des règles claires pour le secteur des actifs numériques, à la suite d’une réunion à la Maison Blanche avec des dirigeants du secteur.

Donald Trump, fervent défenseur des cryptomonnaies qui a promis de faire des États-Unis la "capitale mondiale des cryptomonnaies", a appelé les législateurs à adopter une "version équitable du Clarity Act", un projet de loi soutenu par le secteur mais bloqué au Sénat.

Si elle était adoptée, cette loi permettrait de déterminer si les cryptomonnaies relèvent de la catégorie des titres ou des matières premières, clarifiant ainsi la répartition des compétences entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en ce qui concerne ce secteur.

Les dirigeants du secteur et les analystes affirment que, sans législation, la réglementation est exposée aux aléas politiques et aux recours judiciaires.

Cependant, de nombreux démocrates, ainsi que certains républicains, affirment qu’ils ne soutiendraient pas un projet de loi ne comportant pas de dispositions strictes interdisant aux responsables politiques, y compris Donald Trump, de tirer profit de leurs propres activités dans le domaine des cryptomonnaies.

Le président Trump a déclaré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des activités liées aux cryptomonnaies de sa famille en 2025.

Le Bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, a progressé de 3,4 % et a franchi les niveaux de résistance qui tenaient depuis début juin, dépassant la barre des 70.000 dollars pour atteindre un plus haut à environ 71.700 dollars. L’Ether ETH= a gagné 3,3 %, son plus haut niveau depuis plus de trois mois.

Ces hausses reflètent l’élan dont le secteur a bénéficié lors de la promulgation de la loi GENIUS en juillet 2025, qui a établi un cadre réglementaire pour les stablecoins.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global a progressé de 8,4 %, tandis que Strategy, qui mise sur la hausse du bitcoin, a grimpé de 10 %. Les sociétés minières Riot Platforms RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O ont enregistré des hausses comprises entre 3 % et 6 %.

Le fabricant de machines de minage de bitcoins Canaan

CAN.O a bondi de 20 %, l’émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N a gagné 8 % et la plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O a progressé de 5 %.

Ces hausses interviennent malgré un repli général observé en 2026. Le bitcoin a perdu environ 18 % depuis le début de l'année.