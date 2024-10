Le Bitcoin dépasse les 71000 dollars pour la première fois depuis juin

(AOF) - La plus célèbre des cryptomonnaies a franchi pour la première fois depuis juin les niveaux de 70000 dollars et 71000 dollars. Le bitcoin gagne 2,23% à 71142 dollars. Les cryptomonnaies sont devenus un des enjeux de la campagne électorale américaine et Donald Trump s'en est fait le champion. L'ancien président connaît une dynamique favorable dans les sondages à quelques jours de l'élection présidentielle, ce qui bénéficie au Bitcoin. Ce dernier est aussi soutenu par l'afflux de fonds dans les ETF spécialisés.

Les ETF au comptant Bitcoin ont attiré près de 1 milliard de dollars d'argent frais aux Etats-Unis sur la semaine écoulée, selon des données Bloomberg au 28 octobre. A lui seul, l'ETF Bitcoin de BlackRock a collecté 1,147 milliard, portant sa collecte à près de 24 milliards de dollars depuis son lancement le 11 janvier.