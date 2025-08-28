Le bitcoin américain, soutenu par les fils Trump, veut commencer à être échangé en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bitcoin américain devrait être négocié sur le Nasdaq en septembre

La société reçoit des investissements de la part d'investisseurs traditionnels et de crypto-monnaies, selon Hut 8

Le cofondateur Eric Trump se concentre sur la stratégie d'American Bitcoin

(Détails de l'activité d'American Bitcoin, des investisseurs et des commentaires de Nakamoto Holdings) par Summer Zhen

American Bitcoin, le mineur de bitcoins soutenu par deux des fils du président américain Donald Trump, a convaincu des investisseurs cryptographiques et traditionnels de soutenir une fusion par actions qui permettra à l'entreprise de commencer bientôt à négocier sur le Nasdaq, a déclaré le plus grand investisseur de l'entreprise.

La fusion de la société non cotée avec Gryphon Digital Mining GRYP.O devrait être finalisée sous peu, et l'objectif est de commencer à négocier début septembre, selon Asher Genoot, le directeur général de Hut 8 HUT.O , qui détient 80 % du bitcoin américain.

Les actionnaires d'ancrage dans la cotation ont été finalisés, a-t-il dit, ajoutant que les cofondateurs de la crypto-bourse Gemini, Tyler et Cameron Winklevoss, avaient investi dans la nouvelle entreprise.

Gemini n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le cofondateur d'American Bitcoin, Eric Trump, son frère Donald Trump Jr et Hut 8 HUT.O , détiendront 98% de la nouvelle entité, qui conservera le nom d'American Bitcoin et se négociera sous le code ABTC.

"Au lieu d'entrer en bourse directement par le biais d'une introduction en bourse, nous avons pensé qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour le financement si nous avions une société existante qui avait déjà accès à différents financements", a déclaré Genoot à Reuters lors de la conférence Bitcoin Asia à Hong Kong.

Eric Trump est également à Hong Kong et se rendra à Tokyo ce week-end pour un événement organisé par Metaplanet, une société japonaise de trésorerie en bitcoins, a déclaré M. Genoot.

American Bitcoin est à la recherche d'actifs cryptographiques à acheter à Hong Kong et au Japon pour développer ses activités mondiales, a rapporté le Financial Times il y a deux semaines.

M. Genoot a déclaré qu'American Bitcoin pourrait prendre des participations dans des entreprises en dehors des États-Unis pour permettre aux gens d'accéder aux actifs bitcoins cotés en bourse, comme certains investisseurs ont été empêchés d'acheter des actions cotées au Nasdaq.

"Pour l'instant, il est très tôt. Nous n'avons donc pris aucun engagement", a-t-il déclaré.

Lancée en mars 2025 par Hut 8, ainsi que par Eric Trump et Donald Trump Jr, American Bitcoin s'est engagée à devenir "le mineur de bitcoins le plus important et le plus efficace au monde"

La création de l'entreprise intervient alors que les États-Unis accélèrent la législation relative aux cryptomonnaies afin de soutenir la croissance du secteur sous la présidence de Donald Trump.

M. Genoot a déclaré que la nouvelle société accumulerait la crypto-monnaie à la fois par l'exploitation minière et par l'achat.

"Au lieu d'une simple stratégie de trésorerie où les entreprises lèvent des fonds pour acheter des bitcoins ou simplement une société minière... nous oscillons entre ce qui est le meilleur rendement à différents moments", a-t-il déclaré.

Hut 8, basée à Miami, était également une société de minage de cryptomonnaies, mais elle s'est tournée vers l'infrastructure énergétique et les centres de données après avoir lancé American Bitcoin avec les fils Trump.

Hut 8 louera des centres de données à American Bitcoin, a indiqué M. Genoot.

Les détracteurs du président Trump l'ont accusé de conflits d'intérêts en promouvant l'industrie des cryptomonnaies alors que sa famille est impliquée dans ce secteur, des allégations que la Maison Blanche a balayées d'un revers de main.

Genoot a déclaré que les activités d'American Bitcoin n'avaient rien à voir avec le gouvernement, et qu'Eric Trump était principalement impliqué dans la stratégie, notamment en ce qui concerne le minage de bitcoins, le développement de nouveaux sites et la stratégie de trésorerie.

Par ailleurs, lors de la même conférence, Nakamoto Holdings, une société de trésorerie en bitcoins dirigée par David Bailey, un défenseur des cryptomonnaies, a déclaré qu'elle s'intéressait à la scène des startups cryptographiques en Asie et qu'elle prévoyait de soutenir les entreprises en phase de démarrage afin de développer l'écosystème des cryptomonnaies.

"Nous allons également étudier d'autres possibilités d'incubation et de fusions-acquisitions", a déclaré Kevin Zhang, responsable de l'Asie chez Nakamoto.