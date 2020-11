Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan du séisme de vendredi en Turquie s'alourdit à 100 morts Reuters • 03/11/2020 à 05:32









ISTANBUL, 3 novembre (Reuters) - Le bilan du puissant séisme qui a frappé vendredi la région de la mer Egée s'est alourdi à 100 morts, l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad) ayant rapporté que 98 personnes avaient trouvé la mort à Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Deux adolescents ont aussi été tués sur l'île grecque de Samos, ont dit les autorités. Il s'agit du séisme le plus meurtrier en Turquie depuis près d'une décennie. Un tremblement de terre dans l'est du pays en 2011 avait causé plus de 500 morts. Selon l'Afad, près d'un millier de personnes ont été blessées dans le séisme de vendredi. Elle a indiqué que les opérations de recherche se poursuivaient dans cinq bâtiments d'Izmir. Plus de 3.500 tentes et quelque 13.000 lits provisoires ont été installés. (Daren Butler; version française Jean Terzian)

