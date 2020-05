Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan du coronavirus se rapproche des 43.000 morts au Royaume-Uni Reuters • 19/05/2020 à 11:27









LONDRES, 19 mai (Reuters) - Près de 43.000 personnes sont mortes du coronavirus au Royaume-Uni, selon les données publiées mardi par le bureau national des statistiques (ONS), l'un des bilans les plus élevés d'Europe qui soulève des questions dans le pays sur la gestion de la crise par le Premier ministre Boris Johnson. Ces nouvelles données recensées en Angleterre et au Pays de Galles portent à au moins 42.990 le nombre total de décès recensés depuis le début de l'épidémie, selon un décompte de Reuters qui inclut les bilans enregistrés en Ecosse et en Irlande du Nord ainsi que les derniers décès recensés dans les hôpitaux en Angleterre. Avec plus de 10.000 décès enregistrés au 8 mai, les maisons de retraite du Royaume-Uni ne sont pas épargnées par l'épidémie, qui a fait plus de 317.700 morts dans le monde. Ce nouveau bilan, l'un des plus élevés d'Europe - même si la comparaison entre pays est compliquée tant les méthodes de décompte sont différents d'un pays à l'autre - risque d'accentuer encore la pression sur Boris Johnson. De retour aux affaires depuis fin avril après avoir contracté le coronavirus, le chef du gouvernement est sous le feu des critiques de l'opposition qui l'accuse d'avoir tardé à imposer un confinement, à introduire des campagnes massives de tests et à fournir en équipement de protection suffisamment tôt les hôpitaux, en première ligne face à l'épidémie. (Andy Bruce, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.