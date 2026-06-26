Le bilan des séismes au Venezuela s'élève désormais à 920 morts, selon le président de l'Assemblée nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le nouveau bilan des victimes)

* Le gouvernement fait état de 920 morts; la liste des disparus dépasse les 50 000

* Des équipes de secours arrivent du Mexique, du Salvador et d'Espagne

par Vivian Sequera et Mayela Armas

Le bilan officiel des deux séismes qui ont rasé certaines parties de Caracas et de ses environs s'élève désormais à 920 morts, a déclaré vendredi le député Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale.

Le gouvernement estime que des centaines de personnes sont encore coincées sous les décombres ou portées disparues, près de deux jours après que des secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé à environ 160 km (100 miles) à l'ouest de Caracas.

Un site web mis en place pour recenser les personnes toujours portées disparues en comptait plus de 50 000 vendredi à midi. Le responsable de l’aide humanitaire de l’ONU a donné un bilan similaire.

Des équipes de secours étrangères et de l'aide humanitaire ont commencé à arriver vendredi, tandis que des Vénézuéliens désespérés et un nombre croissant de volontaires étrangers se précipitaient pour retrouver des survivants pris au piège sous les décombres.

M. Rodriguez a indiqué que 871 secouristes internationaux se trouvaient dans le pays vendredi après-midi. Parmi les pays ayant envoyé des équipes figurent le Mexique, le Salvador et l’Espagne. L'U.S. Geological Survey a estimé que le nombre de morts pourrait dépasser les 10 000, ce qui placerait ces séismes parmi les plus meurtriers survenus en Amérique latine au cours du siècle dernier.