Le bilan des incendies monte à 28 morts en Australie

MELBOURNE, 12 janvier (Reuters) - Un pompier est mort en service samedi dans l'Etat de Victoria, dans le sud de l'Australie, portant à 28 le nombre de personnes décédées depuis le début de la saison des incendies qui ont détruit des milliers d'habitations et contraint des milliers de personnes à évacuer les zones sinistrées. Depuis octobre, les gigantesques feux de brousse qui font rage sur l'île-continent ont réduit en cendres quelque 10,3 millions d'hectares, une superficie équivalente à celle de la Corée du Sud. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), environ 1,25 milliard d'animaux, dont des milliers de koalas et de kangourous, auraient par ailleurs été tués dans les incendies. Sous le feu des critiques de l'opposition et des militants écologistes pour sa gestion de la crise, le Premier ministre Scott Morrison doit s'exprimer dimanche matin sur la chaîne de télévision ABC News. (Lidia Kelly, version française Marine Pennetier)