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Le bilan des fusillades en Afrique du Sud au cours du week-end passe à 28 morts
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 08:45
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Le nombre de personnes mortes à la suite de deux fusillades distinctes en Afrique du Sud est passé de 27 à 28, a déclaré lundi la police sud-africaine, précise qu'une des personnes blessées à la suite de ces incidents est décédée à l'hôpital.

L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 personnes tuées chaque jour dans un pays qui compte plus de 65 millions d'habitants.

(Sfundo Parakozov, Version française Benoit Van Overstraeten)

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