Le beurre pèse sur le cours des produits laitiers

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits laitiers a perdu 3,4% en octobre. L’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture explique ce repli par "une baisse marquée des prix du beurre tenant aux importantes disponibilités à l’exportation de l’Union européenne et de la Nouvelle-Zélande". "Les prix mondiaux du beurre ont chuté de 34 % en six mois, passant de près de 8 000 dollars la tonne à leur plus bas niveau depuis deux ans, soit 5 169 dollars," constatait la semaine dernière le média spécialisé, eDairy News

Les cours du lait en poudre ont également reculé sous l'effet d'une faible demande à l'importation et d'une forte concurrence à l'exportation.