Le Bénin couvre en euros le produit des sukuk et des euro-obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour continues) par AyenDeng Bior et Colleen Goko

Le gouvernement du Bénin a déclaré vendredi qu'il avait échangé en euros les 850 millions de dollars empruntés sur son premier sukuk international et sur un emprunt obligataire de 2038 pour aider à gérer son risque de change et ses coûts.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a déclaré que son sukuk de 500 millions de dollars à sept ans avait été entièrement couvert en euros, ce qui a donné lieu à un coupon de 4,92 % en euros, tandis qu'une réplique de l'emprunt supplémentaire de 350 millions de dollars sur son obligation 2038 s'est traduite par un coupon de 6,19 % en euros.

Le Bénin fait partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où le franc CFA est rattaché à l'euro, un cadre qui peut rendre les obligations liées à l'euro plus attrayantes pour les gestionnaires de la dette qui cherchent à limiter l'asymétrie des devises.

Des recherches menées par la Banque des règlements internationaux et la Banque mondiale ont montré que les marchés de swaps de devises peuvent influencer la question de savoir si un financement "synthétique" dans une autre devise est moins cher qu'une émission directe.

Le Bénin a déclaré qu'il avait enregistré une demande exceptionnellement forte, avec des commandes combinées dépassant 7 milliards de dollars, soit plus de huit fois le montant total de l'émission.

Il a indiqué que l'argent aiderait à couvrir une part importante de ses besoins budgétaires pour 2026, ainsi qu'à améliorer le profil de maturité de sa dette publique.

Le pays est noté B1 par Moody's, BB- par S&P et B+ par Fitch, qui a récemment révisé ses perspectives concernant le souverain à positives grâce à des perspectives de croissance plus fortes et à une politique budgétaire prudente qui devrait réduire son ratio dette/PIB.

Citigroup, Emirates NBD Capital, HSBC et JPMorgan ont agi en tant que chefs de file conjoints pour l'émission d'obligations. Rothschild & Co a également joué le rôle de banque conseil. Dans le cadre de l'offre de sukuk, Citigroup, Emirates NBD Capital, HSBC et JPMorgan ont joué le rôle de coordinateurs mondiaux, tandis qu'Arqaam Capital, Citigroup, Emirates NBD Bank, HSBC et JPMorgan ont assuré conjointement la tenue du livre d'ordres de l'opération.

La vente de la dette avait été brièvement retardée lorsque les inquiétudes concernant les tensions entre les États-Unis et l'Europe au sujet du Groenland ont rendu les marchés nerveux cette semaine, mais sa réalisation vient s'ajouter à un début d'année déjà record pour l'offre de titres souverains des pays émergents.