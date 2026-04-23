Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de Pultegroup chutent en raison de la faiblesse de la demande de logements

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Le constructeur de maisons Pultegroup

PHM.N a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre, alors que la hausse de l'inflation maintient les acheteurs de maisons sur la touche.

* Le directeur général Ryan Marshall a déclaré que la dynamique nationale et mondiale a nui à la demande.

* Le secteur de la construction de maisons a lutté avec des ventes en baisse depuis plusieurs trimestres, alors que des années de sous-production dues à des pénuries de main-d'œuvre et à un zonage restrictif ont poussé les prix des maisons à la hausse.

* "Nous constatons que les consommateurs sont préoccupés par l'accessibilité financière et l'économie", a déclaré M. Marshall.

* La société a annoncé une augmentation de 1,5 milliard de dollars de son programme de rachat d'actions.

* La marge brute des ventes de logements a diminué pour atteindre 24,4 % au premier trimestre, contre 27,5 % l'année précédente.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 3,41 milliards de dollars, contre 3,89 milliards de dollars il y a un an.

* Sur une base diluée, Pultegroup a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,79 $ par action, contre 2,57 $ par action il y a un an.