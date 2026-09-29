Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de CarMax progressent grâce à une politique de prix stimulant les ventes de voitures d'occasion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CarMax ( KMX.N ) a annoncé mardi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le distributeur de voitures d'occasion s'étant appuyé sur sa stratégie tarifaire pour relancer ses ventes.

L'action de la société a progressé d'environ 3 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

La hausse des taux d’intérêt et la raréfaction des véhicules bon marché, dans un contexte déjà inflationniste, ont incité les consommateurs à conserver plus longtemps leurs anciennes voitures.

De plus, la pénurie de véhicules bon marché dans la fourchette de prix comprise entre 10.000 et 15.000 dollars a rendu difficile pour les concessionnaires d'attirer les acheteurs débutants.

Selon les données de Cox Automotive, les véhicules d'occasion dont le prix est inférieur à 15.000 dollars ne représentaient qu’un stock de 29 jours, soit 15 jours de moins que la moyenne du secteur.

Cependant, CarMax a réussi à compenser ces pressions en mettant en œuvre des mesures tarifaires visant à privilégier le volume plutôt que le bénéfice par véhicule.

Sa marge brute de vente au détail par véhicule d’occasion est tombée à 2.105 dollars au deuxième trimestre, contre 2.216 dollars un an plus tôt, tandis que les ventes au détail de véhicules d’occasion ont augmenté de 13,8 % pour atteindre 227.391 véhicules.

Le chiffre d’affaires net global de CarMax a augmenté d’environ 20 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 août, par rapport à l’année précédente.

Son bénéfice trimestriel s’est élevé à 165,3 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, contre 95,4 millions de dollars, soit 0,64 dollar par action diluée, un an plus tôt.