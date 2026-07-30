Le bénéfice trimestriel du réassureur Everest recule en raison de la hausse des pertes liées aux catastrophes naturelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Everest Group EG.N a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, les pertes liées aux catastrophes et la baisse des primes ayant pesé sur ses résultats.

Les résultats ont été affectés par 75 millions de dollars de pertes liées à des catastrophes avant impôts , principalement dues à la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ce qui souligne la volatilité de l’environnement de risque auquel sont confrontés les assureurs mondiaux, ainsi que par la baisse des revenus d’investissement.

Voici quelques détails:

* Les revenus nets des placements ont reculé à 523 millions de dollars, contre 532 millions de dollars un an plus tôt, en raison de la baisse des rendements des placements alternatifs.

* Au cours du trimestre, le montant brut des primes souscrites par le groupe a reculé de 19,4 % en glissement annuel, à 3,77 milliards de dollars.

* Le ratio combiné du groupe s’est établi à 92%, contre 90,4% un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100% indique que l’assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

* Les réassureurs fournissent une couverture aux assureurs, leur permettant ainsi de partager les risques et de limiter les pertes liées aux sinistres majeurs, notamment en cas de catastrophe ou dans le cadre de risques spécialisés.

* La société, qui se concentre davantage sur son cœur de métier de la réassurance, est un prestataire mondial de réassurance et d’assurance dommages, de biens et de risques spéciaux, présent dans plus de 100 pays sur six continents.

* Le résultat net s’est élevé à 559 millions de dollars, soit 14,22 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 680 millions de dollars, soit 16,10 dollars par action, un an plus tôt.

* La société a racheté des actions pour un montant de 395 millions de dollars au cours du trimestre.